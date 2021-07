Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrer einen schwarzen BMW X5 gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen BMW X5, der am Freitag, 2.7.2021, zwischen 9.40 Uhr und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Bahnhofstraße in Telgte ausparkte. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer mit dem rechten Heck des BMW gegen das linke Heck eines Ford C-Max fuhr. Trotz eines Schadens am weißen Ford entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

