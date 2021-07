Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Besitzer eines Fahrrads und eines Fahrradanhängers gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.6.2021 versuchte ein unbekannter Täter gegen 20.50 Uhr aus einem Leergutlager eines Discounters an der Engelstraße in Ostbevern Leergutkisten zu stehlen. Als eine Zeugin auf den Mann aufmerksam wurde, flüchtete der Tatverdächtige. Zurück blieben ein weißes Fahrrad und ein Fahrradanhänger. Möglicherweise stammen die Fahrzeuge aus einem Diebstahl.

Das Damenfahrrad Noblesse ist weiß und hat einen schwarzen Korb, der auf dem Gepäckträger angebracht ist. Auffällig ist ein weißes Holzherz mit der Aufschrift "Ich hab dich lieb", welches an einem Bindfaden am Lenker in Höhe der Klingel hängt.

Der Anhänger ist weiß in der Grundfarbe und im Bereich des Gestells verrostet. An dem Griff des Handlaufs ist ein schwarzes Band mit einem Karabinerhaken angebracht.

Wem gehören das Fahrrad und der Fahrradanhänger? Wer kennt den Besitzer der Fahrzeuge? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

