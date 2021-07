Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. VW Passat beschädigt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.7.2021 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr einen schwarzen VW Passat in Neubeckum. Der Pkw stand auf dem Parkplatz der Volksbank an der Kirchstraße. Möglicherweise kommt als Verursacher ein 60 bis 70 Jahre alter Mann mit weiß-grauen Haaren, der einen silbernen Opel Meriva fuhr, in Betracht. Der Gesuchte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Beckum, Telefon 02521/ 911-0, zu melden.

