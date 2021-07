Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh, Verkehrsunfall Ostenfelder Straße

Bürgermeister-Hischmann-Ring

Warendorf (ots)

Am Freitag, 02.07.2021, um 13:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Ahlener mit seinem 24-jährigen Beifahrer aus Ennigerloh in einem Ford Transit die Ostenfelder Straße in Ennigerloh und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links auf den Bügermeister-Hischmann-Ring abzubiegen. Als der Ahlener mit dem Ford Transit an der Fußgängerfurt verkehrsbedingt wartete, fuhr ein 46-jähriger Ennigerloher mit seinem VW Touran auf das Fahrzeug des Ahleners auf. Die Insassen des Ford Transit wurden dabei leicht verletzt.

