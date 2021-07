Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Beim Ausparken alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 3.7.2021 parkte eine 53-Jährige mit ihrem Auto an der Bürener Straße in Drensteinfurt aus und beschädigte einen Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Drensteinfurterin alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie der Frau nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

