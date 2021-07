Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Nicht erwünschter Gast schlug mit Flasche zu

Warendorf (ots)

Am Samstag, 3.7.2021 schlug ein unerwünschter Gast mit einer Flasche zu, weil er eine Party an der Westkirchener Straße in Ennigerloh verlassen sollte. Der 18-Jährige erschien gegen 0.45 Uhr zu der Geburtstagsfeier und erhielt die Aufderung zu gehen. Daraufhin randalierte der Ennigeraner und schlug einen anwesenden 16-Jährigen. Als sich ein 49-jähriger Familienangehöriger einschaltete, schlug der 18-Jährigen dem Mann eine Flasche gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 49-Jährigen als auch den leicht verletzten 16-Jährigen zur ärtzlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell