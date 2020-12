Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute - Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Reute - Am Freitagnachmittag, 27. November 2020, ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in Reute, Hinter den Eichen, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit dem linken Heck eines ordnungsgemäß abgestellten hellmetallicfarbenen Pkws und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Spurenlage muss es sich um ein rotes Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die eine Beobachtung gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell