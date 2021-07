Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger belästigte Frau

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.7.2021 belästigte ein Unbekannter gegen 23.00 Uhr eine Frau am Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Die Frau ging mit ihrem Hund im Kaldeweipark spazieren, als ihr ein Fahrradfahrer entgegen kam. Der Unbekannte stellte kurz darauf das Fahrrad ab, ging auf die Ahlenerin zu und sprach sie an. Obwohl die Frau den Kontakt deutlich ablehnte, berührte sie der Mann zwei Mal am Gesäß. Als die Hundebesitzerin deutlich machte, sich zu wehren, flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Beckumer Straße. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, sprach deutsch mit - vermutlich polnischem - Akzent und trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatvedächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell