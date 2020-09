Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftstrafe für 30-jährigen Ladendieb

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ladendiebstahl vom Montag, 31. August 2020, hat für einen 30-Jährigen einen acht Monate langen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt zur Folge. Der Mann war um 13.45 Uhr beim Diebstahl hochwertigen Parfüms in einem Geschäft an der Bahnhofstraße erwischt worden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag im beschleunigten Verfahren, woraufhin das Amtsgericht Gelsenkirchen den bereits einschlägig vorbestraften Mann am Dienstag, 1. September, zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilte und zudem anordnete, dass er wegen Fluchtgefahr weiter in Untersuchungshaft bleiben muss.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell