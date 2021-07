Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter beschädigen Bus

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung an Bus Tatzeit: 06.07.2021, 16:00 Uhr bis 07.07.2021, 06:00 Uhr Drei Scheiben eines abgestellten Busses beschädigten unbekannte Täter in der Stephanstraße. Die Täter begaben sich zu dem roten Iveco-Bus und schlugen oder warfen zwei hintere Seitenscheiben sowie die vordere Türscheibe mit unbekannten Gegenständen ein. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.500,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

