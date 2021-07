Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Wolfershausen: Unbekannte Täter brechen Pkw auf und stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Felsberg-Wolfershausen

Aufbruch eines Pkws Tatzeit: 05.07.2021, 22:30 Uhr bis 06.07.2021, 13:30 Uhr Einen schwarzen Chevrolet-Kleinwagen brachen unbekannte Täter in der Straße "Auf der Bauna" auf und stahlen Bargeld daraus. Die Täter begaben sich zu dem am Straßenrand geparkten Pkw und brachen eine kleine Scheibe der Fahrertür heraus. Nachdem sie das Fahrzeug geöffnet hatten durchsuchten sie dieses. Aus einer Geldbörse in einem Rucksack stahlen sie das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

