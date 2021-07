Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Zimmersrode: Unbekannter Täter bei versuchtem Einbruch gestört

Homberg (ots)

Neuental-Zimmersrode

Versuchter Wohnhauseinbruch Tatzeit: 04.07.2021, 00:55 Uhr bis 01:00 Uhr Ein unbekannter männlicher Täter versuchte in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ein Wohnhaus im Heideweg einzubrechen. Der Täter wurde von einem Hausbewohner entdeckt und flüchtete umgehend. Der Hausbewohner bemerkte kurz vor 01:00 Uhr Geräusche an den Fenstern des Wohnhauses. Als er nachschaute bemerkte er einen unbekannten Mann, welcher gerade versuchte ein Fenster aufzubrechen. Der Unbekannte flüchtete sofort vom Tatort. Bei dem Unbekannten soll es sich um eine männliche, schmächtige Person handeln. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

