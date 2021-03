Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diephoplz vom 20.03.2021

PI Diepholz

In Drebber, Dorfstraße, wurde am Freitag, 19.03.20121, gegen 22.00 Uhr ein 53-jähriger Mann aus Drebber mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den PKW ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Syke

Besonders schwerer Fall des Diebstahls; In der Zeit vom 18.03.2021, 17.00 Uhr, bis zum 19.03.2021, 07.30 Uhr, kam es in Syke, in der Barrier Str. auf dem Betriebsgelände einer dort ansässigen Firma zum Aufbruch zweier LKW, aus denen div. Werkzeuge und Maschinen entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 3.000,- Zu den Tätern ist bisher nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

PK Weyhe

Fahren unter dem Einfluss

Am Freitag den 19.03.2021 gegen 23:54 Uhr fiel den Beamten des PK Weyhe in der Schulstraße ein Fahrzeug auf. Die Beamten stoppten das Fahrzeug letztlich in der Straße Am Gänsekamp und unterzogen es dort einer Kontrolle. Bei dem Fahrzeugführer konnten Feststellungen getroffen werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel schließen ließen. Der Fahrzeugführer musste mit auf die Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 19.03.2021 um 12:06 Uhr kam es in der Moordeicher Landstraße in Höhe der Einmündung zum Barkener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zunächst befuhren die beiden Unfallbeteiligten hintereinander die Moordeicher Landstraße aus Bremen kommend in Richtung Groß Mackenstedt, als die vorausfahrende Fahrzeugführerin nach links in den Barkener Weg einfahren wollte. Sie musste zunächst halten, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. Das stehende Fahrzeug erkannte der folgende Fahrzeugführer zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin des stehenden Fahrzeugs leicht verletzt.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

