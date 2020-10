Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Senior in Schalke bestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Donnerstag, 1. Oktober 2020, eine Geldbörse aus der Wohnung eines 80-jährigen Gelsenkircheners in der Vittinghof-Siedlung gestohlen. Nachdem sie die Wohnung des Seniors gegen 12.30 Uhr betreten hatten, lenkte ihn eine der Frauen ab, während ihre Komplizin die Geldbörse aus dem Wohnzimmerschrank entwendete. Anschließend entfernten sich die Frauen zu Fuß in Richtung Grillostraße. Sie sind beide 40 Jahre alt und trugen Hosen. Eine ist circa 1,60 Meter groß und pummelig. Ihre Komplizin ist circa 1,70 Meter groß und schlank. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Frauen machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache).

