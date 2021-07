Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis

Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 03.07.2021, 15:00 Uhr bis 04.07.2021, 15:00 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Wohnhaus in der Teichstraße. Die Täter gelangten vermutlich durch eine nicht verschlossene Tür des Wintergartens in das Wohnhaus. Im Haus stahlen sie aus einer Handtasche die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

