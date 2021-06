Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad eines Mercedes zum wiederholten Mal ausgebaut und gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (16.06.) ist die Polizei zu einer Hauseinfahrt in der Straße Am Gänschenwald in Katterbach gerufen worden.

Gegen 08:00 Uhr hatte der Besitzer eines Mercedes feststellen müssen, dass Unbekannte in der Nacht offenbar die Fahrerscheibe eingeschlagen und das Lenkrad ausgebaut haben. Am Vortag gegen 14:00 Uhr hatte er seinen Wagen auf seinem Grundstück geparkt und verschlossen. Besonders verärgert war der Geschädigte, weil ihm das Gleiche bereits wenige Wochen zuvor passiert ist.

Der Schaden für den Geschädigten wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Anlage: 1 Foto

