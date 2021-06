Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Autohaus wurde von Autodieben aufgesucht

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zu gestern (14.06.) sind insgesamt vier Pkw der Marke BMW von Autodieben aufgesucht worden. Alle vier Pkw standen auf dem Gelände eines Autohauses in Neuenhaus. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und entwendeten aus drei Fahrzeugen die Lenkräder und an einem zusätzlich die Fahrzeugfront mit Scheinwerfern. An einem vierten Pkw schlugen sie zwar eine Scheibe ein, entwendeten jedoch nichts. Vielleicht wurden sie beim letzten Fahrzeug gestört.

Anwohner berichteten von verdächtigen Geräuschen zwischen 03:30 und 03:45 Uhr, die möglicherweise mit diesen Taten im Zusammenhang stehen könnten. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf circa 15.000 Euro. Der Erkennungsdienst wurde angefordert, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

