Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Bergisch Gladbach - Unfallflucht unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss

Kürten/Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (14.06.) gegen 17:20 Uhr ist es vor einer Garageneinfahrt in der Straße Schimmelsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein SUV der Marke Nissan stieß beim Wenden rückwärts gegen das Heck eines geparkten Skoda. Durch den lauten Knall wurde die Besitzerin des Skoda auf den Unfall aufmerksam und schaute aus dem Haus. Die Unfallverursacherin flüchtete, obwohl die Geschädigte noch aus dem Haus rannte und dabei laut rief und winkte. Glücklicherweise konnte sie sich das Kennzeichen merken und ein weiterer Zeuge hatte den gesamten Vorgang ebenso gesehen.

Bei Ermittlungen an der Halteranschrift in Bergisch Gladbach trafen Polizisten die Fahrerin an. Die 51-jährige Bergisch Gladbacherin räumte ein, mit ihrem Pkw an der Örtlichkeit gewesen zu sein. Zur Kollision wollte sie jedoch keine Angaben machen. Auffallend war dabei ihr unsicherer Gang und ihre verwaschene Sprache. Sie gab zu, dass sie sowohl vor der Fahrt als auch danach Alkohol getrunken hat. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 2,5 Promille. Hinzu kam der eingeräumte Konsum von Cannabis sowie die Einnahme von Medikamenten, die ebenso die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können.

Aus diesen Gründen wurde die Unfallverursacherin zur Wache gebracht, wo ihr durch ein Ärztin mehrere Blutproben entnommen wurden. Ihr Führerschein wurde direkt sichergestellt und die Weiterfahrt vorerst untersagt.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 2.000 Euro.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell