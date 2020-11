Polizei Bochum

POL-BO: 13-Jähriger stürzt mit Tretroller - Krankenhaus

BochumBochum (ots)

Auf der Oveneystraße in Bochum-Stiepel ist am gestrigen Samstag (31.10. gegen 14.15 Uhr) ein 13-jähriger Junge aus Hattingen mit seinem Tretroller gestürzt. Auf der abschüssigen Straße zum Kemnader See verlor er auf einem der gepflasterten Abschnitte, in Höhe der Haus-Nr. 65, ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei fiel er auf Arm und Schulter und verletzte sich. Der Junge wurde mir einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.

