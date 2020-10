Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Bochum

Am 30.10.2020, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Bochumer mit seinem PKW die Wittener Straße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich der Ümminger Straße / Unterstraße / Universitätsstraße bog er bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung nach rechts in die Universitätsstraße und touchierte hierbei einen 27-jährigen Bochumer Radfahrer, der sich, aus östlicher Richtung kommend, bei Grünlicht in der Fußgängerfurt des Kreuzungsbereiches befand. Der Radfahrer kam hierbei zu Fall und zog sich beim Sturz Schürfwunden zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst, ohne am Unfallort zu verweilen, auf der Universitätsstraße in südlicher Richtung fort. Nach ca. 500 m Fahrtstrecke kam sein PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Brückenpfeiler der BAB 44, der sich auf dem dortigen Mittelstreifen der Universitätsstraße befindet. Der PKW-Fahrer wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, ein im Motorraum entstandenes Feuer konnte durch Ersthelfer am Unfallort gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Nachdem der Fahrer durch die Berufsfeuerwehr aus seinem PKW befreit worden war, konnte die eingesetzte Notärztin nur noch seinen Tod feststellen. Die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Süden war für die Dauer der Unfallaufnahme (18:20 - 22:00 Uhr) gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

