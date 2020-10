Polizei Bochum

POL-BO: 10-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

BochumBochum (ots)

Am 30.10.2020, gegen 16:08 Uhr, befand sich ein 10-jähriger Bochumer fußläufig im Haltestellenbereich der Straßenbahnhaltestelle "Robertstraße". Der 10-Jährige rannte bis zum Ende des Haltestellenbereiches und wollte die Fahrbahn der Dorstener Straße, in Richtung Hildegardstraße, überqueren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 28-jährigen Bochumer, welcher mit seinem PKW die Dorstener Straße in Richtung Herne-Wanne befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 10-Jährige und wurde mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, in welchem er mit einer Beinverletzung stationär verbleibt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

