POL-BO: Verkehrsunfall mit Polizei-Streifenwagen in Wanne-Eickel

BochumBochum (ots)

Am 30.10.2020, gegen 17:42 Uhr, kam es in Wanne-Eickel zu einem Verkehrsunfall, als ein Funkstreifenwagen der Polizeiwache Wanne-Eickel auf der Anfahrt zu einem Einsatz "Einbruch, Täter am Ort" unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Hauptstraße in nordwestlicher Richtung unterwegs war und an der Einmündung "Im Sportpark" mit dem PKW einer 35-jährigen Hernerin zusammenstieß. Die 35-jährige war bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in den Einmündungsbereich eingefahren und beabsichtigte, nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde augenscheinlich keine der beteiligten Personen verletzt, die 7-jährige Tochter der PKW-Führerin, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug befunden hatte, stand anschließend sichtlich unter Schock und wurde vorsorglich mittels RTW einer Kinderklinik zugeführt. Die Ermittlungen zum Unfallablauf dauern an.

