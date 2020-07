Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Spielautomat aufgebrochen

Hagenow (ots)

In einer Imbiss- Gaststätte in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Spielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Wie viel Bargeld den Tätern dabei in die Hände fiel, ist derzeit noch unklar. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter zunächst durch ein Fenster in das Gebäude in der "Lange Straße" ein und gingen anschließend zielgerichtet vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

