Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Gunterstraße / Kriemhildstraße ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Mannheim missachtete die Vorfahrt eines 29-jährigen Ludwigshafeners. Der 29-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren zudem so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000,- EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass das Auto des Mannheimers nicht versichert ist. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell