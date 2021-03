Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Fahrer eines Kastenwagens

Neukirchen-Vluyn (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei dringend Zeugen.

Ein Unbekannter fuhr am vergangenen Mittwoch gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen einen PKW, der an einer Ampel hinter diesem an der Kreuzung Niederrheinallee/Krefelder Straße wartete. Die Front des PKW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach Zeugenaussagen mit einem weißen Kastenwagen. Der Mann ist circa 25 bis 35 Jahre alt, sehr schlank und hat dunkle Haare. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 melden.

