THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Bewährte THW-Logistik-Hilfe für Versorgung von Berliner Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeeinrichtungen mit Schutzausstattung

Berlin (ots)

Zur Eindämmung der Corona-Virus-Ausbreitung leistet das Technische Hilfswerk (THW) mit seinen umfangreichen Einsatzoptionen deutschlandweit und auch in Berlin einen wichtigen Beitrag. Heute und bereits seit einigen Tagen liefern THW-Kräfte der Berliner Ortsverbände im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung für das Personal von Berliner Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen dringend benötigte Schutzausstattung aus.

Aufgabe des THW ist es hier, die vom Land Berlin beschaffte Schutzausstattung nach Vorgaben der Gesundheitsverwaltung zusammenzustellen und mittels THW-Lastkraftwagen etc. an die einzelnen Bedarfsträger auszuliefern. Koordiniert wird der Auftrag durch den für die Corona-Lage eigens eingerichteten THW-Logistikstützpunkt in Berlin. Er ist einer von drei Logistik-Drehscheiben bundesweit. Das THW kann hier seine logistischen Erfahrungen einbringen, die es zum Beispiel bei großen, länderübergreifenden Hochwasserlagen ausgebaut hat.

Auch Lieferungen an Bundesbehörden und andere Bedarfsträger organisiert der THW-Logistikstützpunkt seit Anfang April. Weil es sehr viel zu tun gibt, werden heute weitere THW-Kräfte aus dem Regionalbereich Potsdam zur Verstärkung hinzugezogen.

Parallel laufen in der Stadt vielfältige Maßnahmen zur Viruseindämmung, wo das THW unterstützt. Unter anderem begannen Ende vergangener Woche Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes Berlin-Neukölln, ihr Gesundheitsamt im Bezirk bei der Erweiterung der Kapazitäten mit dem Bau eines dezentralen Corona-Abstrich-Zentrums zu unterstützen.

