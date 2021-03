Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Sattelzug rutschte in den Graben - Bergung dauerte die ganze Nacht an

Hamminkeln (ots)

Am Montagabend gegen 19.20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Brüner Landstraße in Richtung Brünen.

Ca. 200 m hinter der Autobahn geriet der Sattelzug nach rechts auf die Bankette und rutschte in den Graben.

Der unverletzte Niederländer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

An der Unfallstelle musste die Ladung (ca. 24,5 t Mehl) im Laufe der Nacht zunächst aus dem Auflieger in ein anderes Fahrzeug gepumpt werden. Die anschließende Bergung von Sattelzugmaschine und Auflieger, bei der auch ein Kran eingesetzt wurde, dauerte bis 07.30 Uhr an.

Im Bereich der Unfallstelle sperrte die Polizei die Brüner Landstraße in beide Richtungen ab und leitete den Verkehr um.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell