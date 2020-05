Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetener Kellerbewohner

Kaiserslautern (ots)

Am Morgen des 08.05.2020 baten Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung die Polizei um Unterstützung bei der Öffnung eines verschlossenen Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Nach der Öffnung der Kellertür durch einen Schlüsseldienst trafen die eingesetzten Beamten auf einen 39-jährigen Mann, welcher auf einer am Boden liegenden Matratze schlief und sich unberechtigterweise in dem Keller häuslich niedergelassen hatte. Der Raum war durch mehrere Elektroheizstrahler ausgiebig beheizt und durch Halogenlampen erleuchtet, wobei der Beschuldigte den hierfür erforderlichen Strom unberechtigterweise über eine Leitung innerhalb des Kellers bezog. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten neben kleinen Mengen von verschiedenen Betäubungsmitteln zusätzlich zwei gestohlene Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden. Der ungebetene Gast wurde aus dem Anwesen verwiesen und muss nun mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Entziehung elektrischer Energie und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen. |pvd

