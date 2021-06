Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Betrunkener Fahrer wird nach Unfallflucht verfolgt und gestoppt

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagabend (13.06.) gegen 20:55 Uhr ist es im Irlenweg in Dabringhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Hyundai-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und trotz Gegenlenkung touchierte er eine Straßenlaterne. Trotz den verursachten Schadens an der Laterne und einem noch größeren Schaden an seinem Hyundai, setzte er seine Fahrt fort in Richtung Ketzberg. Zwei Polizisten in ihrer Freizeit hörten den lauten Knall und sahen den Hyundai, der sich in Richtung Ketzberg entfernte. Sie entschlossen sich, mit ihrem Privatwagen dem Flüchtigen zu folgen und konnten ihn auf der K 16 in Höhe Ketzberg nach einem Überholmanöver stoppen.

Die hinzugezogenen Kollegen führten einen Atemalkoholvortest bei dem Unfallverursacher durch, der eine Erklärung für die Irrfahrt lieferte. Der 53-jährige Wermelskirchener pustete über 1,3 Promille.

Der Fahrer selbst gab an, dass er durch das Lesen einer Nachricht auf seinem Handy abgelenkt war.

Er musste mit zur Wache kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde direkt sichergestellt.

Der Schaden an seinem Pkw wird auf circa 3.000 Euro geschätzt Teurer wird ihn hingegen vermutlich das Strafverfahren zu stehen kommen. Er muss sich im Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell