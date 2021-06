Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugenaufruf: Scheibe eines Handwerkerfahrzeugs eingeschlagen

Odenthal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.06.) gegen 00:20 Uhr hat ein Anwohner ein verdächtiges Fahrzeug gesehen und wenig später ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug festgestellt.

An einem Ford Transit, der in der Straße Auf dem Winkel stand, wurde eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum mehrere Schlagbohrmaschinen und Akkuschrauber gestohlen.

Bei dem verdächtigen Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen Ford Transit älteren Baujahrs mit zwei weißen Streifen auf der Motorhaube. Dieser entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Blecher. Das mögliche Täterfahrzeug soll in der Vergangenheit bereits einmal in der Bergstraße gesehen worden sein.

Wer Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug, zum Kennzeichen oder zu den Insassen machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. Immer wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen, sollten Sie den kostenfreien Notruf 110 der Polizei wählen. (ct)

