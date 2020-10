Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Beindersheim (ots)

Am 22.10.2020, gegen 07.20 Uhr, wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in der Stettiner Straße, Höhe Hausnummer 32, ein Pkw eine Katze überfahren habe und dann weitergefahren sei. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann an der genannten Örtlichkeit eine tote Katze feststellen. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen VW T-Roc handeln.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell