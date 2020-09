Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Vechta vom 27.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 24.09.20/16.00 Uhr bis zum 26.09.2020/12.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen weißen Pkw VW Golf durch Zerkratzen des Lackes sowie Zerstechen der vier Reifen auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz der Großen Straße 13 in Neuenkirchen-Vörden. Hinweise bitte an die Polizei .

Vörden - Nachträglicher Presseaufruf zu einem Verkehrsunfall vom 14.09.2020/06.30 Uhr.

Ein 16-jähriges Mädchen befährt mit ihrem E-Bike die Lindenstraße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße in Vörden. Sie überquert den Zebrastreifen in Richtung eines dortigen Verbrauchermarktes. Dabei kommt es mit einem von rechts heranfahrenden Pkw BMW zu einem Zusammenstoß, wobei die junge Frau stürzt und sich leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Mann eilt vom Verbrauchermarkt herbei und leistet Erste Hilfe. Der helfende Mann sowie Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neuenkirchen-Vörden.

Brand in Damme/Rüschendorf, Am Meyerhof

Vermutlich aufgrund eines elektrischen Defektes eines Kühlschrankes gerät die Küchenzeile des Aufenthaltsraumes einer Hühnerfarm in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung werden Nebenräume stark verrußt. Über die Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr aus Rüschendorf im Einsatz.

Parkplatzrempler mit anschließender Unfallflucht in Damme

Am Samstag, 26.09.20, um 15:15 Uhr, beobachtet eine aufmerksame Zeugin auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Vördener Str. in Damme, wie eine 52-jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke fährt. Dabei stößt sie gegen den ebenfalls in einer Parklücke hinter ihr geparkten Pkw einer 45 -jährigen Frau aus Damme. Die Fahrzeugführerin verlässt die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entsteht ein Schaden von ca. 500 Euro.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 26.09.2020, gegen 19:40 Uhr, konnte ein 35-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw auf der Diepholzer Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.09.2020, gegen 00:55 Uhr, konnte ein 32-jähriger Dinklager mit dem Pkw auf der Straße "Lange Straße" kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 30-jährige Ehefrau ließ als Halterin des Pkws die Fahrt zu. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta-Langförden - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 26.09.2020, gegen 16:13 Uhr, kommt es im Bomhofer Weg in Vechta-Langförden zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Der Täter betrat das Haus durch die unverschlossene Haustür und entwendete eine dort aufgefundene Geldbörse mit Bargeld. Zeugen, die im Bereich des Bomhofer Weges in Langförden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Im Zeitraum vom 24.09.2020, 18:00 Uhr - 25.09.2020, 09:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Goldenstedt zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Unternehmen. Durch die Täter wurden gezielt Pflanzenschutzmittel entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

