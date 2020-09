Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 26./27.09.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus Am Samstag, zwischen 17 und 19 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Westallee ein. Sie durchsuchten im Haus mehrere Zimmer und entkamen mit bislang unbekanntem Diebesgut. Die Bewohner waren zur Tatzeit abwesend. Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen an der Westallee bzw. im Industriegebiet Vahren gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg zu wenden.

Sachbeschädigungen an PKW In der Nacht zum Sonntag wurden in der Droste-Hülshoff-Straße zwei PKW beschädigt. Unbekannte beschädigten jeweils die Außenspiegel. Sachschaden ca. 600 Euro.

Trunkenheit im Verkehr Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen wird am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, auf dem Soestenweg kontrolliert. Er steht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Atemalkoholmessung ergibt einen Wert von 0,9 Promille.

Löningen

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 15-Jähriger aus Löningen befuhr mit einem Kleinkraftrad die Elberger Straße mit auffällig hoher Geschwindigkeit. Bei der Kontrolle gab der Beschuldigte an, lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung zu sein. Die Einleitung eines Strafverfahrens wurde ihm bekannt gegeben und die Weiterfahrt untersagt.

