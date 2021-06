Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb verletzt Verkäuferin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (14.06.) gegen circa 16:30 Uhr ist ein Mann mit einem Begleiter in eine Parfümerie in der Fußgängerzone in der Hauptstraße gegangen und hat sich als interessierter Kunde ausgegeben. Er verließ das Geschäft ohne etwas zu kaufen und kam zehn Minuten später erneut in den Laden. Diesmal trug er jedoch Handschuhe und hatte sich seine Kapuze über den Kopf gezogen. Er räumte in dreister Manier mehrere Parfumflaschen in eine mitgeführte Papiertragetasche. Als eine Verkäuferin ihn daran hindern wollte, schlug er nach ihr und schubste sie, so dass sie rückwärts zu Boden fiel.

Der Täter flüchtete aus dem Laden und ließ seine Beute fallen, als ein Passant sich ihm in den Weg stellte. Anschließend wurde die Polizei alarmiert, die sofort mehrere Einsatzkräfte zum Tatort schickte.

Die Verkäuferin wurde durch das Vorgehen des Täters verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Videoüberwachung wurde umgehend durch die Polizisten gesichtet und für das Strafverfahren gesichert. Eine Fahndung nach dem Täter und seinem Begleiter verlief zunächst erfolglos.

Es wurde eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter und seinem Begleiter. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde mittelkurze Haare, grauer Kapuzenpullover, westeuropäischer Phänotypus, trug einen Mundschutz.

Falls Sie Hinweise zu dieser Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

