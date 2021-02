Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter PKW-Fahrer beschädigt mehrere parkende Fahrzeuge

Rostock (ots)

Am 14.02.2021 gegen 13.24 Uhr ereignete sich in Rostock Groß Klein, im Taklerring, ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Der 61-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Renault rammte während seiner Fahrt fünf parkende Fahrzeuge, beschädigte die Zaunanlage eines Müllcontainerplatzes und beging anschließend Fahrerflucht. Als der Fahrzeugführer kurze Zeit spräter auf dem Gelände einer nahe gelegenen Tankstelle in der Werftstraße in Rostock Groß Klein anhielt, konnte er durch das couragierte Eingreifen eines Passanten gestoppt werden. Der Mann zog den Zündschlüssel ab und Verhinderte so eine Weiterfahrt. Der Unfallfahrer konnte durch die alarmierten Polizeibeamten noch auf dem Tankstellengelände in Gewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Da das stark beschädigte Unfallfahrzeug aus dem Motoraum qualmte, kam die Feuerwehr auf dem Tankstellengelände zum Einsatz um eine mögliche Brandgefahr zu verhindern. Der Mann selbst blieb in Folge der Zusammenstöße unverletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000,00 EURO. Im Auftrag Volker Räthel Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

