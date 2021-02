Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf zu tödlichem Verkehrsunfall am 02. August 2020 auf der BAB 20

Wismar (ots)

In der Nacht vom Sonnabend, 01. August 2020, zum Sonntag, 02. August 2020, hat sich gegen 2 Uhr auf der BAB 20 - zwischen der Anschlussstelle Wismar Mitte und dem Kreuz Wismar in Fahrtrichtung Rostock - ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei von drei Insassen eines PKW Skoda verstarben. Bei dem anderen am Unfall beteiligten PKW handelt es sich um einen BMW. Die Kriminalpolizei Wismar hat ein Ermittlungsverfahren gegen den durch den Unfall leichtverletzten Fahrer des BMW eingeleitet und sucht nun erneut nach Zeugen. Dem Fahrer werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Die BAB 20 war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Fahrweise der verunglückten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, diese dem Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder einer anderen Polizeidienststelle mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wismar Pressestelle J. Peters Telefon: 03841 203 304 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

