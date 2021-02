Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Fahrzeuge aufgebrochen und Bedienelemente gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte brachen in Georgsmarienhütte zwei Autos auf und entwendeten aus den Fahrzeugen Bedienelemente. In der Straße "Ostermanns Feld" machten sich der oder die Täter zwischen Dienstagmorgen (08.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.10 Uhr) an einem weißen BMW zu schaffen, stahlen das Lenkrad und den Boardcomputer und flüchteten unerkannt. In der Steigerstraße schlugen Unbekannte zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagmorgen (07 Uhr) an einem schwarzen Mercedes eine Seitenscheibe ein und nahmen das Lenkrad mit. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell