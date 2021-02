Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hunteburg: Diebstahl auf Netto-Parkplatz

Hunteburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf dem Parkplatz des Netto Marktes an der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Ein Kunde verstaute gegen 12.15 Uhr den Einkauf in seinem grauen VW Touareg und brachte danach seinen Einkaufswagen zum dafür vorgesehenen Unterstand zurück. Als er wenig später zu seinem unverschlossenen Wagen zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass jemand in der Zwischenzeit sein teures Fernglas vom Beifahrersitz genommen hatte. Es handelte sich dabei um ein grünes Gerät der Marke Zeiss, Modell Victory 8x56. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

