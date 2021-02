Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbrecher erbeuteten Schmuck

Wallenhorst (ots)

Ein Wohnhaus am Kreuzweg, zwischen der Agnes-Miegel-Straße und der Gerhart-Hauptmann-Straße, geriet am Mittwochvormittag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten in der Zeit von 09.45 bis 11.30 Uhr ein Fenster auf, verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen Schmuck. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05407/857000 entgegengenommen.

