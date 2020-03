Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Gebäudebrand im Vorderen Westen: Ursache noch unklar; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße am gestrigen Mittwochabend, gegen 19:20 Uhr, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktuell ist die Ursache für das Feuer, das in der Souterrainwohnung des Hauses ausgebrochen war, noch unklar. In die weiteren Ermittlungen wird nun auch das Hessische Landeskriminalamt miteinbezogen. Bei dem Feuer war die betroffene Wohnung im Kellergeschoss völlig ausgebrannt sowie die darüberliegende Wohnung ebenfalls beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro.

