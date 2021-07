Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter zünden Sperrmüll an

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: 08.07.2021, 01:30 Uhr Eine Matratze, welche in der Industriestraße für den Sperrmüll bereitgestellt war, wurde von unbekannten Tätern entzündet und brannte aus. Unbekannte Täter hatten die an der Straße stehende Matratze auf nicht bekannte Weise in Brand gesetzt. Durch den Brand wurde eine angrenzende Hecke beschädigt. Das Feuer erlosch von allein. Der Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

