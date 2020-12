Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in Reihenhaus

BelmBelm (ots)

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 18 Uhr, drangen am Montag unbekannte Einbrecher in ein Reihenhaus am Grünen Brink ein. Der oder die Täter zerstörten zunächst eine Außenleuchte neben der Hauseingangstür, anschließend wurde die Tür aufgehebelt. Nicht alle Wohnräume wurden durchwühlt und es fehlt nur wenig Diebesgut. Es ist anzunehmen, dass der zurückkehrende Bewohner oder Nachbarn die Täter zur Flucht über die Terrasse getrieben haben. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm unter 05406/898630.

