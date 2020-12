Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Wem gehören die sichergestellten Gegenstände?

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Bad RothenfeldeBad Rothenfelde (ots)

Am 24.11.2020 hat die Polizeistation Dissen in Bad Rothenfelde bei einer Person durchsucht, die verdächtigt wird, im Juni diesen Jahres einen schweren Diebstahl von Werkzeugen von einer Großbaustelle in Bad Rothenfelde begangen zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung wurden Werkzeuge und sonstiges Gegenstände aufgefunden, welche ebenfalls aus Diebstählen, z.B von Baustellen oder aus Transportern, stammen könnten. Bislang konnten die Gegenstände jedoch keiner Straftat zugeordnet werden. Möglicherweise wurden einige der Gegenstände auch nicht mit zur Anzeige gebracht, oder deren Diebstahl gar nicht bemerkt. Die Polizeistation Dissen bittet nun Geschädigte oder deren Beschäftigte sich zu melden, bei denen die abgebildeten Werkzeuge oder Gegenstände vor dem 24.11.2020 entwendet worden sein könnten. Der 49-jährige Tatverdächtige wohnt im Südkreis, hat aber auch Kontakte in die Stadt und den Osnabrücker Nordkreis. Folglich könnten die Gegenstände auch dort, oder auch im benachbarten Nordrhein-Westfalen abhanden gekommen sein. Hinweise nimmt die Polizeistation Dissen unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell