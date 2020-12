Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Transporter entfernte sich nach Zusammenstoß mit Fußgänger

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein weißer Transporter die Klöcknerstraße in Richtung Oesede. Auf Höhe der Kolpingstraße beabsichtigte der Transporter nach rechts auf die B65 in Richtung Osnabrück einzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen 65-jährigen Fußgänger, der bei Grünlicht in Richtung Ortskern über die Ampel ging. Das Fahrzeug berührte den Mann, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzt. Als ein Zeuge dem Verletzen aufhalf, nutzte der Transporterfahrer die Zeit und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Beschrieben wird der flüchtige Transporterfahrer wie folgt:

- männlich

- 50 bis 60 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- schmächtige Figur

- längeres, nach hinten gekämmtes Haar

- langer Kinnbart, dazu ein Schnauzbart

- trug Arbeitskleidung

- sprach Hochdeutsch

Bei dem Transporter könnte es sich um ein Fahrzeug der Marken Fiat oder Renault gehandelt haben. Die mittleren Buchstaben des Kennzeichens könnten "TO" gewesen sein. Ortszulassung und Ziffern sind bislang nicht bekannt. Der rechte Außenspiegel wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger beschädigt.

Wer Hinweise zum Unfall, dem beschriebenen Transporter oder dem Unfallfahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell