POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streitigkeiten, Schlägereien und ein Drogendelikt am Friedrichsplatz

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei wiederholt zum Karlsruher Friedrichsplatz gerufen, weil es in dessen Umfeld innerhalb einer Personengruppe immer wieder zu Ordnungsstörungen und Straftaten gekommen war. Nach einem Drogenfund und einer Schlägerei, bei der auch eine Zeltstange und eine Bierflasche als Waffen eingesetzt wurden, nahmen die eingesetzten Polizisten schließlich zwei Männer in Gewahrsam.

Seit den Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein gerieten immer wieder Angehörige einer Personengruppe auf dem Friedrichsplatz und dem benachbarten Nymphengarten in Streit. Um 14.07 Uhr schlugen und traten zwei 30- und 40-jährige Männer nach einem Streitgespräch aufeinander ein. Der 30-Jährige biss seinem Kontrahenten dabei auch in den Finger. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen rund fünf Gramm Marihuana, Verpackungsutensilien für Drogen und einen hohen dreistelligen Geldbetrag, der mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammt. Beide Männer mussten zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren werden.

Um 15.32 Uhr kam es dann im Nymphengarten zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 39- und 51-jährigen Männern, die eine herbeigeeilte Polizeistreife noch vor einer gewaltsamen Eskalation schlichten konnte. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufklärung klagte einer der Beteiligten über akute Drogenentzugserscheinungen, weshalb er vor Ort vom Rettungsdienst untersucht wurde.

Um 18.32 Uhr musste die Polizei erneut zum Friedrichsplatz anrücken, nachdem sich dort zwei Männer geprügelt hatten, die bereits zuvor aufgefallen waren. Bei der Auseinandersetzung schlug ein 39-jähriger Tatverdächtiger mit einer Zeltstange nach einem 30-jährigen Mann, ohne ihn zu treffen. Der 30-Jährige zerschlug daraufhin eine Bierflasche auf dem Kopf seines Gegenübers und verletzte ihn dabei leicht. Die Polizisten mussten beide Männer zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen.

Bei mehreren beteiligten Personen stellte die Polizei schon seit dem Nachmittag zum Teil erhebliche Alkoholisierungen fest.

