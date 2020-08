Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagabend eine 36-jährige Radfahrerin, als sie beim Überqueren der Straße mit einem Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 36-Jährige kurz nach 17 Uhr mit ihrem Fahrrad die Leopoldstraße in westlicher Richtung. Kurz nach der Einmündung querte sie offenbar die Leopoldstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 80-jährigen Autofahrerin kam. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz erlitt die 36-Jährige schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, der Renault musste abgeschleppt werden.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell