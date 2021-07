Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Sachschaden bei versuchtem Gartenhauseinbruch

Homberg (ots)

Oberaula

Versuchter Einbruch in Gartenhaus Tatzeit: 10.07.2021, 17:30 Uhr bis 11.07.2021, 10:15 Uhr In ein Gartenhaus "Am Hang" versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Sie verursachten hierbei 250,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten erfolglos versucht mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür und die Fensterläden aufzubrechen, diese wurden hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell