Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schulgarten verwüstet

Meinerhagen (ots)

Am 07.06.2021 erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung im Schulgarten des evangelischen Gymnasiums in der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße. Dort hatten unbekannte Täter mehrere Holzlatten am Steg des Schulteichs gelöst und ins Wasser geworfen. Neben dem Insektenhotel lagen auch diverse Bierflaschen im Teich. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 02.06.2021 und 04.06.2021.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0. (Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell