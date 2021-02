Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoaufbrüche und Gelddiebstahl angezeigt.

Letmathe (ots)

Automarder unterwegs

An der Marienstraße klauten unbekannte Diebe von einem zum Parken abgestellten roten Ford C-MAX die Antenne. (Tatzeitraum die letzten vierzehn Tage).

Innerhalb der letzten acht Tage knackten unbekannte Diebe einen am Engelsknapp stehenden weißen BMW 128i Convertible und entwendeten sämtliche elektronischen Fahrzeuggeräte aus dem Innenraum.

Geld aus der Hand entwendet

Eine 17-jährige Geschädigte stand am vergangenen Samstag, gegen 16:45 Uhr, gemeinsam mit einer 19-jährigen Zeugin auf dem Gehweg der Hagener Straße vor Haus Letmathe. Sie nahm Geldnoten aus ihrer Hosentasche und wollte diese in ihre Geldbörse einsortieren. Plötzlich näherte sich von der Seite eine männliche Person und nahm der Geschädigten das Geld aus der Hand und stieß dabei das Wort "Kurwa" aus. Die Person lief sofort schnell in Richtung Hohenlimburg davon. Personenbeschreibung: -ca. 16-17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, auffallend schlank, graue Kapuze, bunte Stoffjacke, rote Adidas-Jogginghose, weiße Schuhe.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben in den angezeigten Fällen nimmt die Polizei in Iserlohn und Letmathe entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell