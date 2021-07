Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Obervorschütz: Tresor aus Büroräumen gestohlen

Homberg (ots)

Gudensberg-Obervorschütz

Einbruch in Büroräume Tatzeit: 16.07.2021, 00:45 Uhr - 06:22 Uhr In die Büroräume eines Betriebs in der Niedervorschützer Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie erbeuteten Bargeld und einen Tresor. Die Täter überstiegen den Zaun des Betriebsgeländes und begaben sich zum Firmengebäude. Hier brachen sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten die Büros und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette sowie einen kompletten mittelgroßen Tresor. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

